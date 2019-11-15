Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'ye yenildi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'ye yenildi

6 saat önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Nike Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ABD'nin 18 Yaş Altı Takımı'na 1-0 yenildi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ABD'ye yenildi, System.String[]

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Nike Dostluk Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi ABD'nin 18 Yaş Altı Takımı'na 1-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Florida'daki Premier Sports Campus Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü ABD adına 16. dakikada Noah Jones'in attığı ifade edildi.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki milli takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Nike, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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