17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Malta'da 6-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarına katılacak milli takımın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Emir Kaan Baş (Galatasaray), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Mevlüt Emir Gürlek (Fraport TAV Antalyaspor), Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Mert Erol (Trabzonspor), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Semih Kara (VfB Stuttgart), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor)

Orta Saha: Tunahan Şamdanlı (İstanbulspor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Emirhan Kayar (Galatasaray), Arda Güler (Fenerbahçe), Emirhan Acar (AKA Tirol), Furkan Yöntem (Altınordu), Kenan Yıldız (Bayern Münih), İbrahim Baran Kayıkçı (Gençlerbirliği), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Forvet: Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Can Yılmaz Uzun (1. FC Nürnberg)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Eylül Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Elemelerde 1. Grup'ta yer alan milli takım Danimarka, Karadağ ve Malta ile mücadele edecek. Milliler, ilk maçta 6 Ekim'de Malta ile karşı karşıya gelecek.

Toplam 13 Grup'ta oynanacak eleme turu karşılaşmaları 16 Kasım'da tamamlanacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, Hollanda ve İspanya ile beraber en iyi 4 grup üçüncüsü, 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur oynayacak.

Organizasyonun finalleri ise İsrail'in ev sahipliğinde gelecek yılın mayıs ayında gerçekleştirilecek.