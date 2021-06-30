17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, antrenmanlarını Manavgat Arslan Zeki Demirci Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 21 Haziran 'dan bu yana Antalya 'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

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