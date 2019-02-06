Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile Karşılaşacak

17 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile Karşılaşacak

32 dakika önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat'ta İstanbul'da Hırvatistan ile 2 hazırlık maçı yapacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan ile Karşılaşacak, System.String[]
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat'ta İstanbul'da Hırvatistan ile 2 hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 9 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da toplanacak milli takımın, 12 ve 14 Şubat'ta TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Hırvatistan ile karşılaşacağı belirtildi.

Turhan Sofuoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınordu), Emre Yılmaz (Nürnberg)

Defans: Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Mert Ahmet Akbulut (Borussia Dortmund), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Nuri Emre Akşit (Ajax), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Yusuf Şahin Örnek (Köln)

Orta saha: Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Cem Tuna Türkmen (Bayer Leverkusen), Ferhat Çoğalan (Lille), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Mustafa Kapı (Galatasaray), Samed Onur (Bayer Leverkusen), Zeynullah Türkay (Bursaspor)

Forvet: Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Muhammet Tunahan Taşçı (Nec Nijmegen), Polat Abay (Altınordu), Yusuf Cemal Çiçekdal (Bochum).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:10 Kaynak: AA

İstanbul, 14 Şubat, Hırvatistan, Spor
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