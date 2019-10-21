17 Yaş Altı Milli Takımı Lüksemburg'a gitti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 24-30 Ekim tarihlerinde oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları için Lüksemburg'a gitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takım kafilesini, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber ve Hami Mandıralı başarılar dileyerek uğurladı.

Ay-yıldızlılar, 24 Ekim'de Kuzey İrlanda, 27 Ekim'de Lüksemburg ve 30 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi dört üçüncü, elemeleri bay geçen İspanya ve İngiltere ile birlikte Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Estonya ile birlikte 2020 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Mehmet Yıldırım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kerem Yusuf Ersunar (Galatasaray)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray), Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Polat Abay (Altınordu), Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Selman Faruk Dibek (Galatasaray), İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Ali Sühan Demirel (VfL Bochum).