Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2 saat önce

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 24-30 Ekim'de oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Ekim Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 24 Ekim'de Kuzey İrlanda, 27 Ekim'de Lüksemburg ve 30 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mehmet Yıldırım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Ali Sühan Demirel (Bochum).

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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