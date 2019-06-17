17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
1 saat önce
17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:31 Kaynak: AA
17 Yaş Altı Türkiye
Badminton Şampiyonası, Ankara
'da başladı.
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 59 ilden 233 kulüp ve toplam 835 sporcu katıldı.
Şampiyonada, tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler olmak üzere 5 kategoride 17 yaş altı badminton Türkiye şampiyonları belirlenecek.
Müsabakalar neticesinde tekler kategorisinde ilk 4, çiftler kategorisinde ilk 2 derecesinde yer alan sporcular Sırbistan'da yapılacak 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda milli formayı giyme hakkını elde edecek.
Ayrıca, sporcular 17 Yaş Altı Avrupa
Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne de katılabilme hakkı kazanacak.
Şampiyona 21 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
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