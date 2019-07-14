17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan
'ın Haskova
şehrinde düzenlendi.
3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi. Türkiye
'yi temsil eden Badminton Milli Takımı, mücadele sonunda 5 kategoride de şampiyon olurken, 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.
Millilerin elde ettiği sonuçlar şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç - 2. Hasan Berkay Günbaz
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür
Çift Erkekler: 1. Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz - 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin
Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "30 Ağustos - 7 Eylül
tarihleri arasında Polonya
'da yapılacak 17 Yaş Avrupa
Şampiyonası'na da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada milli badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.