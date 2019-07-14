Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı
Son Dakika Spor Haber

17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı

13 saat önce

13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde düzenlendi.

17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı, System.String[]
13, 15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde düzenlendi.
3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi. Türkiye'yi temsil eden Badminton Milli Takımı, mücadele sonunda 5 kategoride de şampiyon olurken, 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu.
Millilerin elde ettiği sonuçlar şu şekilde:
Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç - 2. Hasan Berkay Günbaz
Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür
Çift Erkekler: 1. Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz - 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir
Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin
Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "30 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'na da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada milli badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bulgaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süleyman Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı: Tarifi olmayan bir kahramanlık destanı Celta Vigo, Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi reddetti! Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Badminton Milli Takımı, 7 madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]