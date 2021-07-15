17 Yaş Badminton Milli Takımı'ndan 12 madalya

Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen HEBAR U17 Uluslararası Badminton Açık Turnuvası sona erdi.

4 gün süren organizasyonda, 10 ülkeden 130 sporcu yarıştı. Müsabaka sonunda 17 Yaş Badminton Milli Takımı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak, toplamda 20 madalyanın 12'sini Türkiye'ye getirdi.

Madalya kazanan sporcular ve başarıları şöyle;Tek erkeklerde şampiyon Anıl Ulaç Atan, ikinci Miraç Kantar, üçüncü Emre Ayık. Tek kadınlar kategorisinde Ravza Bodur ikinci, Cansu Erçetin ve Beren Üstünkaya üçüncü. Çift erkekler kategorisinde şampiyon Miraç Kantar-Anıl Ulaç Atan, ikinci Furkan Saraç- Burak Mert Alkaya, üçüncü Emre Ayık-Buğra Kaan Göksel. Çift kadınlar kategorisinde şampiyon Cansu Erçetin-Tuğçenur Korkmaz, üçüncü Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz. Karışık çiftler kategorisinde ise Buğra Aktaş-Sinem Yıldız ikinci

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "12-15 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde yapılan U17 Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Milli Takımımız bir tarih yazdı. 20 madalyanın 12'sinikazanan Milli Takım, 5 final müsabakasının 3'ünü gerçekleştirirken aynı zamanda 2 final müsabakasını da Türkler olarak kendi aralarında oynadılar. Bulgaristan'dan madalya ve puanları toplayarak Türkiye'ye dönen Milli takımımızı yürekten kutlar, antrenörlerini tebrik ederim.

Badminton'a desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder ve desteklerinin artarak devamını dilerim" dedi.

- Ankara