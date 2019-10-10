17 yaşında 25 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu
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İZMİT'te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
İZMİT'te, hakkında 26 hırsızlık suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki B.M. yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, 26 hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. B.M., saklandığı eve düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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