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17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi

18.02.2022 19:38

Mersin'de 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin banyoda tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili dava sürüyor. Görülen davada İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında "akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 Kasım 2019'da meydana gelen olayda; İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

AİLE FERTLERİ İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp Mersin'e getirdi.

17 yaşındaki Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi

"CİNAYET KARARI AİLENİN ORTAK FİKRİ" İTİRAFI

Şüpheliler önce İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 yaşındaki Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLERİ İSTENDİ

İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın 7'nci duruşması, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tahliye edilen sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin de yeniden tutuklanmasını talep etti. Taraf avukatlarının mütalaa hakkında ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

17 yaşındaki Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi 17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi 17 yaşındaki Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi 17 yaşındaki Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mersin, Kasım, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşında 5 aylık hamileydi! İrem Bahçe'nin ölümüyle ilgili 7 aile üyesi için ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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