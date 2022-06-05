17 yaşında Apple için yazılım yazmak!

Dünyaca ünlü teknoloji şirketleri için yazılım yazmak birçok kişinin hayali. Ancak her alanda olduğu gibi yazılımda da zorlu ve meşakkatli yollardan geçmek gerekiyor. Örneğin Apple'ın birkaç gün içerisinde başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC22), bu konuda büyük öneme sahip. Zira şirket, Swift Student Challenge ile genç geliştiricilere kod yazma ve problem çözme becerilerini sergileme imkanı sunuyor.

Ülkemizde Apple'ın Swift Student Challenge yarışmasında önemli başarılara imza atan geliştiricilerden birisi de 17 yaşındaki Mehmet Bertan Tarakçıoğlu. Biz de bu videomuzda Apple için yazılım yazan genç geliştirici Tarakçıoğlu ile bir araya geldik ve kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Mehmet Bertan Tarakçıoğlu ile kodlama serüvenini konuştuk

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Swift Student Challenge'da ödül alan Mehmet Bertan Tarakçıoğlu ile bir araya geldik. Sözü daha fazla uzatmadan ve sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler.

Swift Playgrounds 4 uygulamasını indirmek için buraya tıklayın

Mehmet Bertan Tarakçıoğlu, Apple'ın her yıl düzenlediği ve katılımcıların geliştirdikleri Swift Playground projeleriyle kodlama becerilerini sergilediği Swift Student Challenge'da ödül aldı. Yarışmada başarılı olan geliştiriciler, WWDC etkinliklerine ücretsiz bir şekilde katılabiliyorlar. Fakat pandemi nedeniyle son iki yılda kazananların sadece hediye paketi aldığını da belirtmekte fayda var.

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Genç geliştirici, 2020'den bu yana Swift Student Challenge yarışmasında ülkemizi temsil ediyor. İlk olarak online ortamda gerçekleşecek WWDC20 için insanların yaka kartı oluşturmasına imkan sağlayan bir mobil uygulama geliştirdi. 2021'de ise DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomlarını yönetme konusunda kullanıcılara özel tavsiyeler veren faydalı bir uygulama tasarladı. Bu uygulama kullanıcılara 15 soruluk bir kişilik testi de uyguluyor.

Tarakçıoğlu, bu yılki yarışmaya Stephen Hawking'den ilham alarak katıldı. Ünlü fizikçinin yanağını hareket ettirerek yazı yazma konseptini Blinkboard adlı iPad uygulamasına entegre etti. Bu sayede aynı sorundan müzdarip kullanıcıların göz kırparak yazı yazmalarına imkan sağladı.

Bunun dışında genç geliştirici, kodlamaya dördüncü sınıfta TÜBİTAK'ın okulunda açtığı kitap standından bir yazılım kitabı alarak başladığını söyledi. Aynı zamanda bir hafta içerisinde söz konusu kitabı bitirdiğini ifade etti.