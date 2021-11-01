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17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı - Son Dakika

17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı

01.11.2021 10:27
17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı

İzmir'de aynı günde 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17 yaşındaki şüphelinin 129 suç kaydının bulunması ise şaşırttı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.D. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı. Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı - Son Dakika


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