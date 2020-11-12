17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika

17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor

12.11.2020 12:19
17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki Yunus Altunışık, söz ve bestesini kendisinin yaptığı 'Esen Rüzgar' adlı eserine klip çekmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki Yunus Altunışık, söz ve bestesini kendisinin yaptığı 'Esen Rüzgar' adlı eserine klip çekmenin mutluluğunu yaşıyor.

Oltu'da ikamet eden Erzurum Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yunus Altunışık (17) söz ve bestesi kendisine ait olan 'Esen Rüzgar' adlı eserine dostlarından yardım alarak zor şartlarda klip çekmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yunus Altunışık, "Küçük yaştan beri hayalini kurduğum kendi müziğimi kendi eserlerimi çalıp söylemekti. Bunu zorda olsa başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müziği çok seviyorum, hayalimdeki işim iyi bir sanatçı olmak. 17 yaşındayım kendi imkan ve çabalarımla üç klip çektim. Bundan sonra çok daha güzel projelerim var. Amacım Erzurum'umuzu, Oltu'muzu layıkıyla tanıtımını yapabilmek. Erzurum'un tanıtımında büyük desteği olan büyük üstat rahmetli İbrahim Erkal büyüğümüz gibi bir sanatçı olmaktır" dedi. - ERZURUM

17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor
17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor
17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor

Esen Rüzgar, Sanatçı, Erzurum, Oltu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 17 yaşında hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika


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