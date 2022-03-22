17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

22.03.2022 09:46
17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

ADANA'da Mustafa A.,, üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. (17) tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

ADANA'da Mustafa A.,, üç çocuğuyla tartıştığı sırada en küçük oğlu M.A.A. (17) tarafından pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa A., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.A.A., tartışma sırasında yanında olan iki ağabeyi ve kuzeni tutuklandı.

Olay, 17 Mart günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A.,  L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.'nın ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu. Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A.,  çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.'ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.

KURTARILAMADIKanlar içinde kalan Mustafa A.,  yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A.,,  sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM'

Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

-GÖRÜNTÜLÜ


17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
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Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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