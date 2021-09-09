17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü - Son Dakika

17 yaşındaki Cemile Şenel, geçtiğimiz cuma günü Sultangazi'deki bir evde koltukaltından vurularak ağır yaralandıktan sonra 'Arkadaşlarım' dediği 5 kişi tarafından ölmek üzereyken apartmanın kapısına bırakıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 KEZ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Hürriyet'in haberine göre, 17 yaşındaki kızın annesi Neval Şenel, polise tam 6 kez kayıp başvurusuna bulunduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Kızım 2 yaşındayken eşim bizi terk etti. Onu babasız büyüttüm. Cemile 8 yaşındayken arkadaşları yüzünden sürekli evden kaçıyordu. Onlardan uzak dursun diye 2012 yılında Manisa'da Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yurduna yerleştirdim. Sık sık yanına gidiyordum ya da o geliyordu. 15 gün kadar önce yurttan izin alarak yanıma geldi. 'Arkadaşlarımla buluşacağım' dedi. İzin verdim ama geri dönmedi.

"KIZIMI ARKADAŞ ÇEVRESİ ÖLDÜRDÜ"

Telaşlanıp polise gittim. Polisler Sultangazi'de genç bir kızın öldüğünü, kimlik teşhisi için hastaneye gitmemi istediler. Morgda yatan Cemile'ydi. Biri hastaneye getirmiş 'Trafik kazası geçirdi' demiş. Kim yaptı, ne oldu bilmiyorum ama kızımın arkadaş çevresi hiç tekin değildi. Kızımı arkadaş çevresi öldürdü."