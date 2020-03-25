17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan 17 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.

17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan 17 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı.


Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ahmet Kızıltaş (17), Cuma günü sabah saatlerinde dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Kızıltaş'tan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin bir an önce bulunmasını isteyen babası Tuhan Kızıltaş, onun için endişelendiklerini belirterek gören veya duyanların kendisine 0542 778 20 04 numaralı telefondan ulaşabileceklerini söyledi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:56 Kaynak: İHA

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