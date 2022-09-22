17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı

22.09.2022 17:49

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Afgan şahıs tarafından adım adım takip edilen ve başına taşla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın duruşmasında gerginlik yaşandı. Afgan şahsın, "Ben yapmadım, kendisi düştü" ifadesi üzerine çılgına dönen Ayşegül'ün kardeşinin elindeki jiletle saldırıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

12 Temmuz 2021 tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesinde dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın (17), evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu Muhammed A.'nın saldırısına uğradı. Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına vurdu. Sonrasında ise tecavüz etti.

Afgan şahıs, kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Mahkemedeki söz ortalığı savaş alanına çevirdi

ERKEK KARDEŞİ GÖRDÜ

Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, bir arabayı durdurup, baygın halde kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, Ayşegül'ü yol kenarında görünce durumu hemen babasına haber verdi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. 5 ay boyunca yaşam savaşı veren Ayşegül, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afgan şahıs, kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Mahkemedeki söz ortalığı savaş alanına çevirdi

SALON, SAVAŞA ALANINA DÖNDÜ

Muhammed A.'nın Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda Ayşegül'ün babası Metin Aydın, annesi Şükran Aydın, kardeşi Esat Aydın ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Sanık Muhammed A. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından sanığa savunması için söz hakkı verildi. Sanığın savunmasında "Ben yapmadım, kendisi düştü" demesinin ardından aile duruma tepki gösterdi. Sanığın bu sözlerinin ardından sinirlerine hakim olamayan ağabey Esat Aydın, duruşma salonuna soktuğu kesici alet ile tercümana saldırdı. Polis ekiplerinin ve avukatların araya girmesiyle birlikte Esat Aydın duruşma salonundan çıkarıldı. Yaralanan tercüman ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Esat Aydın ise gözaltına alındı. Tercüman yaralandığı için duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.

Afgan şahıs, kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Mahkemedeki söz ortalığı savaş alanına çevirdi

BABASI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adliyenin dışında da baba Metin Aydın, sanığın rahat tavırlarına tepki göstererek, gözyaşlarına hakim olamadı. Metin Aydın, "Hayallerim bitmiş benim. İnsanların içerisinde robot gibi dolaşan bir insan haline gelmişim. Çok zoruma gitti. Onun görüntüsünü gördüm. Saçlarını boyamış, en marka tişörtleri giymiş. Adamı tosun gibi beslemişler, kilo almış orada adam. Adamın huzuru, rahatı yerinde" dedi.

Afgan şahıs, kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Mahkemedeki söz ortalığı savaş alanına çevirdi

"ERKEK KARDEŞİNİN ELİNDE JİLET OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Aileye deste olabilmek için gönüllü olarak duruşmada yer alan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Avukat Pınar Berfin Çoban, "Ayşegül öldürüldüğünden beri olayı hem avukat olarak hem de bir kadın olarak takip ediyorum. Destek amacıyla geldik. Bugün duruşmada karar bekliyorduk. Adli tıp raporları alındı. Dosyada her şeyi belirli. Ayşegül çok kötü bir şekilde katledilmiş, boğulmuş, cinsel istismara uğramış, öldürülmüş. Sanık yabancı uyruklu. Türkçesi yetmediği için tercümansız duruşmaya devam edilemiyor. Tercüman bulmak için uzun uğraşlar verildi. Çünkü o dili bilen tercümanlar olmadığı için Zeytinburnu'ndan bir tercüman arkadaş getirildi. Daha henüz kimlik tespitleri yapılmıştı, sanığın 'Ben öldürmedim, düştü' gibi bir beyanı oldu. Tercüman bunu tercüme ettiği anda, tabii ki aile çok acılı bir aile. Abi dayanamayarak tercümana saldırdı. Ailesinin de bir tepkisi oldu. Bu sırada saldıran erkek kardeşin elinde jilet olduğu söyleniyor. Saldırı esnasında hemen mağdurun avukatları olaya müdahale etti. Polis eşliğinde küçük abisi dışarıya alındı. Ancak tercüman yaralandığı için duruşmaya devam edilemedi. Sanığın ifadesi anlamadan yargılama gerçekleşemiyor. Duruşma şimdilik 9 Aralık tarihine ertelendi. Umarım kadın cinayetlerinin durdurulması adına örnek bir karar çıkar. Umarım kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Afgan şahıs, kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Mahkemedeki söz ortalığı savaş alanına çevirdi
YORUMLAR
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Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanık hakim karşında Ayşegül'ün ağabeyi salonda tercümana jiletle saldırdı, duruşma ertelendi Ayşegül'ün ağabeyi salonda tercümana jiletle saldırdı, duruşma ertelendi
Kaynak: İHA

Ayşegül Aydın, Gebze, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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