17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor

- 17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor 5 gündür Barış'ı arayan ailesi gelecek mutlu bir haber bekliyor Baba Hasbi Yorulmaz, "Ailen perişan çık gel, başımızın üstünde yerin var" Anne Ayşe Yorulmaz, "Çık gel oğlum canının sağlığı bizim için daha önemli" Çalıştığı fabrikanın...

- 17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor

5 gündür Barış'ı arayan ailesi gelecek mutlu bir haber bekliyor

Baba Hasbi Yorulmaz, "Ailen perişan çık gel, başımızın üstünde yerin var"

Anne Ayşe Yorulmaz, "Çık gel oğlum canının sağlığı bizim için daha önemli"

KAYSERİ - Çalıştığı fabrikanın servisinden indikten sonra kendisinden 5 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Barış Yorulmaz'ın ailesi gelecek mutlu bir haberi bekliyor.

30 Eylül günü çalıştığı mobilya fabrikasının servisinden indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Barış Yorulmaz'ın ailesi 5 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor. Barış'ın en son Kocasinan ilçesine bağlı NATO Caddesi ile Sivas Caddesi kavşağındaki duraktan indiğini ve arkadaşına, 'kontör yükleteceğim' diyerek ayrıldığını söyleyen baba Hasbi Yorulmaz, "Biz gece 24: 00'a kadar bekledik. En son belediye otobüsünden de inmeyince Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduk" dedi. Barış'tan haber alamadıktan sonra ailecek aramaya koyulduklarını söyleyen Hasbi Yorulmaz, "Hem polisler hem de biz 5 gündür her tarafı arıyoruz. Gece gündüz her tarafı arıyoruz. İnternet üzerinden arkadaşları kayıp paylaşımında bulunmuşlar" dedi.

17 yaşındaki oğlu Barış'a seslenen Hasbi Yorulmaz, "Ailen perişan. Bir sorunun varsa bizimle paylaş, biz perişanız seni arıyoruz, herkes işini gücünü bıraktı. Buyursun gelsin başımızın üstünde yeri var. Bir sıkıntısı varsa bize söylesin. Hayırlı bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

Barış'ın her sabah saat 06.30'da otobüse bindiğini ve akşam 20.30'da eve geldiğini anlatan anne Ayşe Yorulmaz, "Kaybolduğu gün son otobüsten de inmeyince babası ustasını aradı. Haber alamayınca sabah servisin geçtiği yerlere gittiler. Gece her hastanenin aciline uğradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.

Barış'ı gören veya yerini bilenlerin 155'e haber vermesini isteyen anne Ayşe Yorulmaz, "Gören veya bilen varsa Allah rızası için söylesin. Pandemi nedeniyle dışarı da çıkmazdı en son geçen Cumartesi günü saçını kestirmek için berbere gitmişti" diyerek oğluna şu şekilde seslende:

"Barış annem herkes seni bekliyor. Bana kızarlar diye düşünme bizim için canının sağlığı önemli bizim yanımıza gel başka bir şey istemiyoruz.

17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor

Beyazıt Polis Merkezi, Kocasinan, Sivas, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Barış'tan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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