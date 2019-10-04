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17 yaşındaki Berkay trafik kazasında öldü

1 saat önce

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Berkay Dökmeci, meydana gelen trafik kazasında öldü.

17 yaşındaki Berkay trafik kazasında öldü, System.String[]

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Berkay Dökmeci, meydana gelen trafik kazasında öldü.


Edinilen bilgiye göre olay sabah 07.30 sıralarında Ankara-Zonguldak kara yolu Yeni Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç adeta hurdaya döndü. Kaza yapan araçtan sürücü Burak Z. yaralı kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Berkay Dökmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Burak Z. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerinde yaşamını yitiren Berkay Dökmeci Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Berkay Şahin, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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