17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtı

11.10.2022 12:14

17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtıSAMSUN Samsun'da 17 yaşındaki bir çocuk müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracı gasp edip kaçtı.

17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtı

SAMSUN Samsun'da 17 yaşındaki bir çocuk müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracı gasp edip kaçtı. Şüpheli çocuk, polisin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki R.A., durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi. Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti. Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı.

Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Samsun polisi gasp edilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.'yı gasp ettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

R.A.'nın üzerinde biber gazı ve tüfeğe ait fişek ile araçta ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı Nijerya, Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şuruplara karşı uyardı SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak SAMDOB'da çocuk korosu ve balesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Samsun haber! Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki çocuk yolcu olarak bindiği taksiyi silah çekerek gasp etti, araçla kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement