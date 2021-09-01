Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, bu sefer sosyal medyada paylaştığı pozlarla değil sevgilisiyle geçirdiği olaylı geceden dolayı gündem oldu.
Geçtiğimiz haftalarda liseyi bitiren ve mezuniyet pozlarıyla günlerce konuşulan Derin Talu, erkek arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Mekandan çıkarken görüntülenen çiftten Talu'nun sevgilisi sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlendi ve çevreye saldırdı. Küfürler savuran genç adam, hızına alamayıp kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Talu ve sevgilisinin olaylı gecesi anbean Uçankuş kameraları tarafından görüntülendi.
Kameralara saldıran genç adamı yakınları sakinleştirmeye çalışırken sevgilisi Derin Talu'nun bir tepki vermemesi ise dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu - Son Dakika Magazin