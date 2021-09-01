17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, bu sefer sosyal medyada paylaştığı pozlarla değil sevgilisiyle geçirdiği olaylı geceden dolayı gündem oldu.

SEVGİLİSİ ÇEVREYE SALDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda liseyi bitiren ve mezuniyet pozlarıyla günlerce konuşulan Derin Talu, erkek arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Mekandan çıkarken görüntülenen çiftten Talu'nun sevgilisi sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlendi ve çevreye saldırdı. Küfürler savuran genç adam, hızına alamayıp kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Talu ve sevgilisinin olaylı gecesi anbean Uçankuş kameraları tarafından görüntülendi.

DERİN TALU TEPKİSİZ KALDI

Kameralara saldıran genç adamı yakınları sakinleştirmeye çalışırken sevgilisi Derin Talu'nun bir tepki vermemesi ise dikkat çekti.