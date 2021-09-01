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17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu - Son Dakika

17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu

01.09.2021 14:52

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündemde. Bu sefer ise Derin Talu ve erkek arkadaşının olaylı gecesi haberlere konu oldu. Talu ile bir eğlence mekanında çıkan sevgilisi, karşısında gördüğü basın mensuplarına önce küfür etti sonra kameraların üzerine yürüdü. Talu'nun bu anlarda tepkisiz kalması ise herkesi şaşırttı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, bu sefer sosyal medyada paylaştığı pozlarla değil sevgilisiyle geçirdiği olaylı geceden dolayı gündem oldu.

SEVGİLİSİ ÇEVREYE SALDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda liseyi bitiren ve mezuniyet pozlarıyla günlerce konuşulan Derin Talu, erkek arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Mekandan çıkarken görüntülenen çiftten Talu'nun sevgilisi sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlendi ve çevreye saldırdı. Küfürler savuran genç adam, hızına alamayıp kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Talu ve sevgilisinin olaylı gecesi anbean Uçankuş kameraları tarafından görüntülendi.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı

DERİN TALU TEPKİSİZ KALDI

Kameralara saldıran genç adamı yakınları sakinleştirmeye çalışırken sevgilisi Derin Talu'nun bir tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Derin Talu
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu

Defne Samyeli, Derin Talu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu - Son Dakika Magazin


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