17 YAŞINDAKİ EFE, KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU - Son Dakika
Üye Girişi

17 YAŞINDAKİ EFE, KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU

09.09.2022 15:28

İZMİR'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti.

İZMİR'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti. Bazu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi. Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi.

TABUTUNA FORMA SERİLDİ

Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü. Efe Bazu'nun cenazesi, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)

YORUMLAR
500
17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu 17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Edirne, Keşan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 YAŞINDAKİ EFE, KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: 17 YAŞINDAKİ EFE, KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement