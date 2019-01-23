Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Engelli Arif, Su Kuyusunda Ölü Bulundu

17 Yaşındaki Engelli Arif, Su Kuyusunda Ölü Bulundu

49 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde dün babasıyla birlikte gittiği bağ evinde kayboldan zihinsel engelli Arif Karakoç'tan (17) kötü haber geldi.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde dün babasıyla birlikte gittiği bağ evinde kayboldan zihinsel engelli Arif Karakoç'tan (17) kötü haber geldi. Arif Karakoç'un cansız bedeni bağ evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.

Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde zihinsel engelli Arif Karakoç, dün babası Nizamettin Karakoç ile birlikte kendilerine ait bağ evine gitti. Nizamettin Karakoç, bir süre sonra oğlunu evde bulamayınca dışarı çıkıp aramaya başladı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan baba Karakoç, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, engelli genci bulabilmek için çalışma başlattı. Bölge sakinleri de arama çalışmalarına katıldı.

KUYUDAKİ SULAR ÇEKİLEREK CESEDE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sürürken, Arif Karakoç'tan acı haber geldi. Gencin cansız bedeni, öğle saatlerinde, bağ evinin yakınlarındaki su kuyusunda AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sırasında 5 metre çapında ve 2 metre derinliğindeki kuyudan suyun çekildiği ve gencin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa
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