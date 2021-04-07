SAMSUN SALDIRIDA ERSİN'İN BAŞINA BIÇAK SAPLANDIĞI OLAYDA 3 GÖZALTI - Son Dakika

SALDIRIDA ERSİN'İN BAŞINA BIÇAK SAPLANDIĞI OLAYDA 3 GÖZALTI

SAMSUN'da dün sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan ve başına bıçağı saplanan Ersin A.?nın (17) hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri, olayın ortaya çıkan yeni görüntüleri üzerine 3 çocuğu gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 çocuğun saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.?nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine 3 çocuğu gözaltına aldı. Çocukların sorgusu sürüyor.