Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genç ayağını silaj makinasına kaptırdı
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç ayağını silaj makinasına kaptırdı

17 yaşındaki genç ayağını silaj makinasına kaptırdı

6 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde silaj makinesine ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.

17 yaşındaki genç ayağını silaj makinasına kaptırdı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde silaj makinesine ayağını kaptıran genç ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde 17 yaşındaki R.E. silaj makinesinin yanındayken henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağını makinaya kaptırdı. Acı içerisinde kalan gencin yardımına aile fertleri yetişerek makinayı kapattı. Ayak bileği kopan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırıldı. Olay yerine gelen, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından makina içerisinde kalan ayak bileği itfaiye erleri tarafından çıkarılmasının ardından buz kovası içerisinde ayak bileği hastaneye yetiştirildi. Hastanede tedavinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Acıpayam, Çiftlik, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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