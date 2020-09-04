17 yaşındaki genç çayda boğuldu - Son Dakika

KARABÜK'te, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Araç Çayı'na giren Emre Urkan (17), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Araç Çayı'nda meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte Araç Çayı'na giren Emre Urkan, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 3 saatlik aramanın sonunda Emre Urkan'ın cansız bedeni suyun dibinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Urkan'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkan'ın arkadaşları ise ifadelerinin alınması için çocuk şubeye götürüldü. Urkan'ın, Safranbolu Hasan Doğan Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.