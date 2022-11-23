Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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