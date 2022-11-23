17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu

23.11.2022 12:02

Çorum'da bir inşaat alanında bulunan cansız bedenin 17 yaşındaki bir gence ait olduğu belirlendi. Diğer taraftan inşaat halindeki 4 katlı binanın içerisinde polisler tarafından gence ait olduğu düşünülen kıyafetler bulundu.

Çorum'da Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNŞAATIN İÇERİSİNDE KIYAFETLERİ BULUNDU

Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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