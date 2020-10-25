17 yaşındaki genç kendi yaptıkları içkiden zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 17 yaşındaki genç, iki arkadaşıyla birlikte yaptıkları içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, olay gece saatlerinde Alaplı ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki Ö.F.S. ve iki arkadaşı birlikte içmek için alkolden içki yaptı. Sahte içkiyi içmesinin ardından komaya girdiği iddia edilen genç, 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ö.F.S, daha sonra yoğun bakıma alındı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ö.F.S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK