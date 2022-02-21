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17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu - Son Dakika

17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu

21.02.2022 10:30
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü.

Bursa'da cinnet geçiren polis memuru, boşandığı öğretmen eşini silahla vurup öldürmüştü. Eşinin yanındaki müteahhiti de ağır yaralayan polis memurunun silahından çıkan mermiler olayla alakası olmayan 17 yaşındaki lise öğrencisini de yaralamıştı. Silah sesini duyunca yolun karşısındaki olayı seyreden Şeyma Ü.'nün vurulduğu anların güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Polis memuru tutuklanırken, ağır yaralı müteahhit ve liseli kızın tedavisi sürüyor.

Olay, 12 Şubat 2022 tarihinde merkez Nilüfer ilçesinde rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal Ağır, Sakarya Ortaokulu Müdürü olan boşandığı eşi Yasemin Ağır'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Yasemin Ağır'ın yanında bulunan Yahya A.'da Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Yahya A., kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi veriyor.

Yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı

Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunlar, yolun karşısında 17 yaşındaki 12. sınıf öğrencisi Şeyma Ü.'ye de isabet etti. Şeyma Ü.'nün yaralandığı anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kasığından yaralanan Şeyma Ü.'nün ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılırken, genç kızın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan polis memuru Bilal Ağır da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. - BURSA

17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu
17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu

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17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu 17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı

Polis Memuru, Polis, Silah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kız böyle vuruldu - Son Dakika


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