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Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor

27.11.2021 14:11

Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi.

Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor

-17 yaşındaki Edanur Günay 8 gündür kayıp

AKSARAY - Aksaray'da babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Edanur Günay'dan 8 gündür haber alınamıyor. Emniyet ve jandarmanın harekete geçtiği kayıp vakasında baba biran önce kızına kavuşmak istediğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz hafta Şifahane Mahallesi 3102 Sokak Çelik Apartmanı'nın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki kızı Edanur Günay'ı çarşıda erkek arkadaşıyla gören baba eve geldiğinde kızıyla tartışmaya baladı. Tartışmanın yaşandığı günün ardından sabah erken saatlerde evden çıkan Edanur Günay, 8 gündür evine dönmedi. Evden çıktığı günün akşamı kızının gelmemesi üzerine durumu polise bildiren baba Ramazan Günay (40), emniyet güçleri ile birlikte 8 gündür kayıp olan kızını arıyor. Hiçbir yerde kızının izine rastlayamayan baba Günay, yetkililerden yardım isteyerek kızının biran önce bulunmasını istedi.

Kızını görmek istemediği biriyle çarşıda gördüğünü anlatan baba Günay, "Cuma günü kızımı görmek istemediğim bir yerde gördüm. Aramızda bir tartışma geçti. Cumartesi sabahı kızım evden çıktı ve o gün bugündür haber yok. Her yere gittim baktım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Kızımın bir an önce sağ salim bulunmasını istiyorum. Çarşıda görmek istemediğim bir arkadaşı ile gördüm. Onun tartışmasını yaşadık aramızda. Sabahleyin kayboldu gitti. 8 gündür çocuğum yok, 8 gündür çocuğum ne halde? Aç mı, susuz mu, içeride mi, dışarıda mı? Yetkililerden çocuğumun bulunmasını istiyorum. Bir an önce çocuğuma kavuşmak istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok. En son Kurşunlu Camii civarında görülmüş. Bir arkadaşına 'Sizde kalabilir miyim?' demiş. Başka da hiçbir haber, iz yok. 8 gün oldu" dedi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor
Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasıyla tartıştı, bir daha eve dönmedi... O kızdan 8 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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