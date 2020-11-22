17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli kıskıvrak yakalanıp tutuklandı... O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli kıskıvrak yakalanıp tutuklandı... O anlar kameralara yansıdı

Bisikletli kızı taciz edip saklanmaya çalıştı polisten kaçamadı

Kapalı bir otelin bahçesinde saklanan şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer içesinde 17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre ismi açıklanmayan 17 yaşında bir kız öğrenci, Kemer Yeni Mahalle'de bisikletiyle dolaşmaya çıktı. Genç kızın yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., kızı taciz etti. Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise şahsın eşkalini verdi.

Kemer Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Bürosu, Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, aramalara rağmen bulunamadı. Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini farketti. Polisin geldiğini farkedince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kemer Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevkedildiği Kemer Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.