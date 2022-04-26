17 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu - Son Dakika
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17 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu

26.04.2022 15:07
17 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu

AĞRI'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.F.Y. metruk binada ölü olarak bulundu.

AĞRI'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.F.Y. metruk binada ölü olarak bulundu.

Fırat Mahallesi'ndeki Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi'nde saat 09.00 sıralarında iş yerini açan esnaf, karşıdaki metruk binada bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görünce 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset, savcının incelemesinin ardından Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde cesedin madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ö. F. Y.'ye ait olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


17 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu
17 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu
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Kutlu Aktaş, Fırat, Ağrı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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