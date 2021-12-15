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17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti - Son Dakika

17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti

15.12.2021 23:09

17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti Erzurum'un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi, okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti.

17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi, okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12. sınıf öğrencisi E.Ö. (17), bu sabah saat 8.30'da okul binasının 5. katındaki boş sınıfa çıkarak kendisini aşağı attı. E.Ö. park etmiş aracın arka kısmına çarparak caddeye düştü. Çevreden durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrenci E.Ö.'nün bütün kemiklerinin kırıldığı, fakat iç organları zarar görmediği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Oltu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı E.Ö., hava ambulansı ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti
17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti
17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti
17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti

Erzurum, Oltu, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç okul binasının 5. katından atlayarak intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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