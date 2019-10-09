Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genç; ölümüyle sevenlerini yasa boğdu
Son Dakika Güncel 17 yaşındaki genç; ölümüyle sevenlerini yasa boğdu

17 yaşındaki genç; ölümüyle sevenlerini yasa boğdu

1 saat önce

17 yaşındaki genç çocuk Ömürcan Kayaoğlu, 4 aydır yaşam savaşı verdiği kan kanserine yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.

17 yaşındaki genç; ölümüyle sevenlerini yasa boğdu, System.String[]

17 yaşındaki genç çocuk Ömürcan Kayaoğlu, 4 aydır yaşam savaşı verdiği kan kanserine yenik düşerek sevenlerini yasa boğdu.


Terkirdağ'ın Çorlu İlçesinde Ersan Kayaoğlu ve Belgin Kayaoğlu çiftinin 4 çocuğundan bir olan 17 yaşındaki Ömürcan Kayaoğlu'na 5 ay önce kan kanseri teşhisi konularak tedavi görüyordu. Genç çocuk tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesin'de bugün yaşam savaşını kaybetti. Ömürcan Kayoğlu'nun ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu. Kayaoğlu'nun cenazesi bugün Karabük'ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi köyüne getirilerek öğlen namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:19 Kaynak: İHA
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