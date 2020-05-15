17 yaşındaki genç sokağa çıkma izninin dolmasına dakikalar kala ırmakta kayboldu - Son Dakika

17 yaşındaki genç sokağa çıkma izninin dolmasına dakikalar kala ırmakta kayboldu

17 yaşındaki genç arkadaşıyla girdiği ırmaktan çıkamadı

Birlikte ırmağa girdiği arkadaşı fenalık geçirdi, kayıp gencin aranmasına başlandı

ANTALYA - Antalya'da 17 yaşındaki Mustafa Boz isimli lise öğrencisi, sokağa çıkma izninin son dakikalarında serinlemek için girdiği Manavgat Irmağında kayboldu. Boz'un arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girdiği, bir anda batarak kaybolduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Boz, Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlara verilen 4 saatlik iznin son anlarında arkadaşlarıyla beraber Çevreyolu köprüsü altına geldi. Aşırı sıcaktan bunalan gençler ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen genç ırmakta kayboldu.

Arkadaşı fenalık geçirdi

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, çevrede yaptığı araştırmalarda gencin cesedine ulaşamadı.

Olay sırasında Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ırmağında kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince olay yerine dalgıç çağrıldı.