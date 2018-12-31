Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Genç Taraftarın Cenaze Namazı Kılındı

17 Yaşındaki Genç Taraftarın Cenaze Namazı Kılındı

51 dakika önce

İstanbul'da süper amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in cenaze namazı bugün gözyaşları içinde kılındı.

17 Yaşındaki Genç Taraftarın Cenaze Namazı Kılındı, System.String[]
İstanbul'da süper amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in cenaze namazı bugün gözyaşları içinde kılındı.

İstanbul Süper Amatör kümede oynanan Yıldırım Bosna Spor-Küçükköyspor karşılaşması öncesinde 2 kulübün taraftarları arasında çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in cenazesi, Beşyüzevler Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nde yıkandıktan sonra Küçükköy Merkez Camii'ne getirildi. Tekbirlerle camiye alınan gencin cenazesinin başında babası Fatih Yücel, askerlik görevini yapan abisi Mehmet Yücel, akrabaları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Annesinin daha önce hayatını kaybettiği öğrenilen Muhammed Yücel'in teyzesi katillere "Nasıl kıydınız" diye feryat etti. Çok sayıda takım taraftarının da katıldığı cenaze namazı, sevenlerinin dualarından sonra kılındı. Genç taraftarın yakın akrabası olan Küçükköyspor amigolarından Ramazan Süt'ün de 2015 yılında bir olayda hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze namazına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cami avlularında değil, yeşil sahalarda toplanalım"

Acı kayıpları için çok üzgün olduklarını söyleyen Küçükköyspor Başkanı, "Bütün küs olan, aralarında sıkıntısı olan kulüp liderlerini bir araya toplayarak hep beraber oturacağız bu problemi çözeceğiz. Futbolun bir oyun olduğunu, savaş yeri olmadığını, gencecik canlarımızın, fidanlarımızın bir daha özellikle annelerimizin yüreklerinin ağlamaması, gözlerinden o yaşın akmaması için biz bu adımı atıyoruz. Diğer kulüp yöneticilerine çağrımdır ki bu işi artık noktalandıralım. Bu platformlarda bir daha bu acıları yaşamayalım. Cami avlularında değil, yeşil sahalarda toplanalım" dedi.

"Müsabakaları yeşil sahalarda yapmalıyız"

Bu şiddetin devamının gelmeyeceğini söyleyen başka bir Küçükköyspor yöneticisi, "Elim bir olay. 17 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Biz bu güne değil, bundan sonrakine bakmak istiyoruz. Bir Muhammed gitti, diğer Muhammedler gitmesin. Küçükköy camiası bundan sonra şiddetle anılmayacak. Bu olayın intikam duygusu içinde olmayacak. Orada da aynı şekilde arkadaşımız yaralansaydı aynı acı bizimdir. Van'da da olsa bizimdir. Önemli olan futbolun kazanması. Müsabakaları yeşil sahalarda yapmalıyız" diye konuştu.

Muhammed Yücel'in tribünde sevilen bir kişi olduğunu söyleyen yakın arkadaşı, "Sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Tribünümüzün sevilen isimlerindendi. Her maçta, her deplasmanda beraberdik. Ama bu maçta nasip olmadı ve kendisini talihsiz bir olayda kaybettik" şeklinde konuştu.

"Allah bir daha hiçbir tribüne yaşatmasın"

17 yaşındaki gencin yakınlarından Turgut Pekeser ise, "Bizlerle birlikte büyüdü. Küçüklüğünden beri bizlerle beraber. Böyle bir şeyin olmasını kimse istemezdi. Hepimizin acısı çok büyük. Allah bir daha hiçbir tribüne yaşatmasın böyle bir şeyi. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından tekbirlerle götürülen Muhammed Yücel'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

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