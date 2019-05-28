Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı

20 dakika önce

Adana'da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

17 yaşındaki genç tartıştığı babasını bıçakladı, System.String[]
Adana'da 17 yaşındaki genç tartışığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine Bağlı Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple O.Ö. (17) babası İbrahim Ö. (39) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö. babasını bacağından iki defa bıçakladı. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O.Ö. ise babasını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri İbrahim Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O.Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince evlerinin yakınında bulunan bir markette saklandığı sırada yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Polis, Aydınlar, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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