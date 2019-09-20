Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genç yetenek Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu
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17 yaşındaki genç yetenek Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu

1 saat önce

Zonguldak'ta 7 yıldır altyapı takımı Sarayspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç yetenek Emirhan Torun, küçük yaşına rağmen Bölgesel Amatör Lige transfer oldu.

17 yaşındaki genç yetenek Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu, System.String[]

Zonguldak'ta 7 yıldır altyapı takımı Sarayspor'da forma giyen 17 yaşındaki genç yetenek Emirhan Torun, küçük yaşına rağmen Bölgesel Amatör Lige transfer oldu.


7 yıldır Sarayspor forması giyen ve U-17 Liginde takım kaptanlığı yapan genç sol bek oyuncusu Emirhan Torun, Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belesiyespor'a transfer oldu. Torun, Devrek Belesiyespor tesislerine giderek resmi imzayı attı.


Sarayspor Kulüp Başkanı Turan Altıntaş, Emirhan'a yeni takımında başarılar dileyerek "U-17 takım kaptanı Emirhan Torun Bölgesel Amatör Lig takımımız Devrek Belediyespor'a transfer oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. 7 senedir Saraysporda güzel işler yaptı.İnşallah yeni takımındada güzel işler yapacak. Emirhan yetenekli bir oyuncu. Yeni takımına da katkılar vereceğine eminim. Kendisine çıktığı yeni yolda başarılar diliyoruz"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, Torun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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