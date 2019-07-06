17 yaşındaki gence cinsel istismar iddiasına gözlatı
1 saat önce
Bartın'da bir şahıs 17 yaşındaki gence çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
'da bir şahıs 17 yaşındaki gence çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Şüphelinin 13 ilde dolandırıcılık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, A.Ö. (41) isimli şahıs Kemer
Köprü Mahallesi'ndeki Halk Otobüsü duraklarında 17 yaşındaki gence 50 lira karşılığında gezip, eğlenme teklifinde bulundu. Şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaşan genç, 155'i arayarak şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şahsı şehirlerarası otobüs terminalinde kıskıvrak yakaladı.
Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 5 ilde dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca Tokat
, Uşak
, Kocaeli
, Eskişehir
, Nevşehir
, İzmit
, Mardin
ve Kayseri
illerinde dolandırıcılık suçundan Kocaeli Gebze
ilçesinde de çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN
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