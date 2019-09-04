Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Samsun'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ve kardeşi ile ölen gencin ağabeyi, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ve kardeşi ile ölen gencin ağabeyi, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karnından ve göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Tahir Gökçen ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Gökçen'in yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Tahir Gökçen'i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 18 yaşındaki H.D. ile yanında bulunan kardeşi B.D.'yi (15) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili ölen gencin ağabeyi D.G.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.D., B.D. ve D.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Cinayet olayının taraflar arasında bir hafta önce yaşanan kavganın devamı olarak meydana geldiği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, Gökçen, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocası tarafından öldürülen kadının babası, sözleriyle kan dondurdu
Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı Kartal'da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma: 16 belediye çalışanı şüpheli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]