Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

1 saat önce

17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ile yanında bulunan kardeşi ve ölenin ağabeyi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahıs ile yanında bulunan kardeşi ve ölenin ağabeyi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Tahir Gökçen, karnından ve göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılmak istenilen Gökçen'in hastaneye gelirken yolda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Tahir Gökçen'i bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 18 yaşındaki H.D. ile yanında bulunan kardeşi B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili ölenin ağabeyi D. Gökçen'i de gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.D., B.D. ve D.Gökçen bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, cinayet olayının taraflar arasında bir hafta önce çıkan kavganın devamı olarak meydana geldiği öğrenildi.

Samsun, Gökçen, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:29 Kaynak: İHA
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