17 yaşındaki gencin cansız bedeni kanalda bulundu! Yakınlarının feryatları yürek dağladı - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan (17), dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Gencin, serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı. DSİ ile görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi.

YENİDEN BAŞLATILAN ARADAMA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabah ise dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı. Yapılan aramalarda gencin cansız bedeni ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu.

YAKINLARININ AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

Gencin cansız bedeninin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Gencin yakınları karaya çıkartılan cansız bedene son bir kez baktı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.