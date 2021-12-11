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17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı - Son Dakika

17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı

11.12.2021 13:06
17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan zanlı parkta eşiyle buluşunca yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Muhammet Nurullah İdi'nin göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2015'ten beri aranan zanlı parkta eşiyle buluşunca yakalandı.

Olay, 2015 yılında Konak ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Ahmet T., kardeşi İbrahim T. ile kızının arkadaşlık yaptığı inşaat işçisi Muhammet Nurullah İdi ve arkadaşı C.K. ile iddiaya göre konuşmaya gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammet Nurullah İdi bıçakla göğsünden, Ahmet T. ise sırt ve bacağından hafif yaralandı. İbrahim T., olay yerinden kaçtı. Muhammet Nurullah İdi ise kaldırıldığı hastanede öldü. Ahmet T.'de polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

6 yıldır aranıyordu, parkta eşiyle buluşunca yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 yıldır kaçan İbrahim T.'nin Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret edeceğini öğrendi. Polis, İbrahim T.'nin parkta eşiyle buluşması üzerine harekete geçti. İbrahim T., operasyonla gözaltına alındı.

İbrahim T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı
17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı
17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı

İnşaat, İzmir, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki gencin cinayet şüphelisi 6 yıl sonra eşiyle buluşunca yakalandı - Son Dakika
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