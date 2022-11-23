17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis

23.11.2022 10:26
17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis

Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki Kerem Demir'i bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 'çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki Kerem Demir'i bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 'çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde gerçekleşti. Kafe içerisindeki iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletmenin dışına çıkan iki grup kavga etmeye başladı. İddiaya göre, Onur Ö. (20), üzerinde taşıdığı bıçakla 17 yaşındaki Kerem Demir'i yaraladı. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli Onur Ö. suç aleti olduğu düşünülen bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Onur Ö. ile kavgaya karıştıkları için 'kasten yaralama' suçundan yaralanan sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Kendimi savunmak için bıçağı salladım, adalete güveniyorum"

Karardan önce son sözleri sorulan Onur Ö. kendini korumak için bıçak salladığını söyleyerek, "Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kimseyi bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Olay sırasında başım öne eğikti. Gözlüğüm yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı birkaç kez salladım, denk geldi mi bilmiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Onur Ö.'yü maktul Kerem Demir'e karşı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Onur Ö., kullandığı bıçak nedeniyle '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına çarptırılırken, mahkeme bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kavgaya karıştıkları için çeşitli suçlardan yargılanan diğer sanıklar ise adli para cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
'Laf atma' kavgasında Kerem'i öldüren sanığa indirimle 20 yıl hapis 'Laf atma' kavgasında Kerem'i öldüren sanığa indirimle 20 yıl hapis

Atatürk Bulvarı, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip
12:02 HDP'lilere tokalaşan Bakan Akar'ın Ahmet Kaya alıntısı görüşmelerin gündemine oturdu
11:52 İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı!
11:45 AFAD, Düzce depremiyle ilgili ilk raporu yayınladı: 50 kişi yaralandı, 100'den fazla artçı kaydedildi
11:34 17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu
11:36 Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz
11:27 Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor
11:19 Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi
11:22 Macaristan başbakanının taktığı atkı, gündem oldu! Üzerindeki haritaya tepki yağıyor
10:31 Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 12:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement