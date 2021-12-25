Son dakika haberleri: 17 yaşındaki gencin sır ölümü - Son Dakika

17 yaşındaki gencin sır ölümü
20 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu
ERZURUM - Erzurum'da 20 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda boynundan atkı ile asılı halde bulundu. Gencin sır ölümü yapılacak olan otopsinin ardından gün yüzüne çıkacak.
Olay Erzurum'un Aziziye ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. 20 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Salih Yıldırım ormanlık alanda boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu. Ormanda dolaşan 2 kişinin ağaçta asılı halde birini görmesi üzerine yapılan ihbarla bulunan Yıldırım'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu kaldırıldı.
Burada yapılacak otopsinin ardından Yıldırım'ın kesin ölüm sebebi öğrenilecek.
Kaynak: İHA
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