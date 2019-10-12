Son Dakika Haberleri: 17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı

17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Bursa İnegöl'de jandarma ekipleri devriye gezdiği sırada boğazköy barajı yakınlarında duran bir araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

17 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa İnegöl'de jandarma ekipleri devriye gezdiği sırada boğazköy barajı yakınlarında duran bir araçta yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre boğazköy barajı yakınlarında park halinde bulunan bir otomobilde şüphelenen jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada ve 17 yaşındaki S.C isimli şahsın üzerinde 25 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan I.E (25) isimli şahsında basit yaralama suçundan dolayı yakalaması olduğu belirlendi. Her iki şahısta ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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