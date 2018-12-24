Son Dakika Haberleri: 17 Yaşındaki Gençlerin Yayla Macerası Kurtarma Operasyonuyla Bitti

17 Yaşındaki Gençlerin Yayla Macerası Kurtarma Operasyonuyla Bitti

1 saat önce

17 yaşındaki gençlerin yayla macerası kurtarma operasyonuyla bitti Araçları kara saplanan 3 genç için Jandarma ve AFAD seferber olduDÜZCE - Düzce'de yaylalarda gezmek için çıkan 17 yaşındaki 3 gencin aracı kara saplandı.

17 yaşındaki gençlerin yayla macerası kurtarma operasyonuyla bitti
Araçları kara saplanan 3 genç için Jandarma ve AFAD seferber oldu

DÜZCE - Düzce'de yaylalarda gezmek için çıkan 17 yaşındaki 3 gencin aracı kara saplandı. Yaylada mahsur kalan gençler 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım isteyince devreye giren Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri gençleri saplandıkları yerden kurtardılar.
Düzce'de Pazar gününü yaylalarda geçirmek isteyen Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş isimli 17 yaşlarındaki 3 genç araçları ile Sırıklı Yaylası civarına çıktılar. Başlayan kar yağışı ile birlikte geri dönmeye karar veren gençlerin bindiği araç kara saplandı. Uzun uğraşlarına rağmen araçlarını saplandığı yerden çıkartamayan gençler, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı merkezinin yönlendirmesi ile gençlerin bulunduğu alana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Düzce AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri güçlükle ulaştıkları üç genci mahsur kaldıkları yerden kurtararak Düzce Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı'na getirdiler.
3 Gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:15 Kaynak: İHA

AFAD, Düzce, Jandarma, 3. Sayfa
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