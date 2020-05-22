17 yaşındaki gençten evde kalmayanlara ilginç tepki..."Hakkım hepsine haram olsun"

İznin ardından sokağa çıkan gençlerin büyük kısmı maske takmadı, sosyal mesafeye uymadı

İSTANBUL - Korona Virüs tedbirleri kapsamında 4 saatlik sokağa çıkma izninde dışarı çıkan 17 yaşındaki bir genç uzun süredir evde olduğunu ve 'evdekal' çağrılarına uymayanlara tepki göstererek, "Hakkım haram olsun" dedi. Parklara çıkan gençlerin büyük kısmının maske takmayıp sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar arasında bulunan 15-20 yaş arası gençler bugün verilen izin ile ikinci kez sokağa çıktı. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında bulunan izin kapsamında Beylikdüzü'nde de gençler parklara akın etti. Gençler parkta arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Sokağa çıkan gençlerin bir çoğu arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeyi tercih ettiği görüldü. Gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.

1 haftadır evde olduğunu ve üniversiteye girmek için sınava hazırlandığını söyleyen Buğra Han Çalım isimli 18 yaşındaki genç, "En son 1 hafta önce dışarı çıkmıştım. Sınav sürecinde olan bir öğrenciyim şu an dışarı çıkmak çok mutluluk verici. Arkadaşlarımla vakit geçirecek geçireceğim bu süreci" dedi.

Erkut isimli 20 yaşındaki genç ise, "Geçen hafta iznimiz vardı o zaman çıktık bakanımız izin verdi. Evimin çevresindeyim gezeceğim hava alacağım. Zaten yürüme mesafesi ile sınırlı olduğu için hava almayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Can sıkısından dışarı çıkanlara hakkım haram olsun"

Emre Üstündağ isimli 17 yaşındaki diğer bir diğer korona virüs sürecinde kurallara uyduğunu belirterek kurallara uymayıp sokağa çıkanlara ilginç bir tepki verdi. Üstündağ, " Arkadaşlarımla gezip güzel vakit geçireceğim. 2 aydır yaklaşık evdeyiz ama çok görüyoruz camdan bakınca sadece can sıkıntısından dışarı çıkan insanları. Hakkım hepsine haram olsun diyecek bir şeyim yok başka hep birlikte atlatacağız bu kötü dönemi. Maske takmayan çok kişi var 10 kişiden 9'u parkta maske takmıyor. Takmayarak bizi de zor duruma sokuyorlar" şeklinde konuştu.