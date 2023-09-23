17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi

17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi
Son Güncelleme: 23.09.2023 13:12

Amerika'nın Nebraska eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki anne Jessica Burgess ve 20 haftalık hamile olan 17 yaşındaki kızı Celeste Burgess, kürtaj hapları kullanmak ve bebeğin cesedini yakıp gömmek suçlarından dolayı hapis cezasına çarptırıldı. Nebraska eyaletinde 20 haftadan sonra kürtaj yasak. Jessica Burgess, çeşitli suçlardan dolayı toplamda 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kızı Celeste Burgess da 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın Nebraska eyaletinde yalayan 42 yaşındaki anne Jessica Burgess, 20 haftalık hamile olan 17 yaşındaki kızı Celeste'ye kürtaj hapları vermek ve kızının karnında ölen bebeğin cesedini yakıp göemmek için yardım ettiği gerekçesi ile 2 yıl hapis cezası aldı.

17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi

Savcılara göre, çift gebeliği sona erdirmek için haplar aldıktan sonra, Celeste, ölü doğmuş bir fetüs dünyaya getirdi. O dönemde Nebraska yasalarına göre 20 haftadan sonra kürtaj yasaktı. Mahkeme kayıtlarına göre Celeste Burgess'ın gebeliği bu noktadan çok öteydi.

Polis, Burgess ailesinin kanıtları yok etmek için fetüsü gömmeden önce yaktığını söyledi.

17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi

Jessica Burgess, temmuz ayında yalan ifade vermek, 20 haftadan sonra gebeliği sona erdirmek ve ölü bir insan vücudu saklamak, kaldırmak veya terk etmek suçlarından suçlu olduğunu itiraf etti. Her bir suç için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, yalan ifade e ve insan kalıntılarıyla oynamanın cezaları eş zamanlı olarak işleyecek ve diğer suçlar için verilen ceza ile ardışık olarak infaz edilecek.

17 yaşındaki Celeste Burgess da90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi

Facebook'un ana şirketi Meta'nın polise Celeste ve Jessica Burgess'ın birbirlerine gönderdiği özel Facebook mesajlarını mahkemeye sundu. Bir mesajda Celeste, Jessica'ya "Kanıtları yakmamız gerektiğini hatırlıyor musun?" dedi.

Çoğu eyalet, kürtajı yasaklamazken Nebraska eyaletinde gebeliğin 12 haftasından sonra kürtaj yapmak yasaktır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk 17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı veren anneye 2 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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